Ligne 163 Bastogne-Libramont : seul l’aménagement du Ravel est prévu pour le moment

Le RAvel et le train cohabiteront-ils un jour sur l’ancienne ligne ferroviaire 163 Bastogne- Libramont ?

Dernièrement, les Amis du rail ont emmené à Trêves, les bourgmestres de Bastogne, Bertogne et Libramont pour découvrir un exemple allemand d’une cohabitation RAVeL-train.

Suite à cela, le député wallon écolo, Jean-Philippe Florent vient d’interroger le Ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry sur la faisabilité d’un tel projet. Il semble que le coût soit un frein à ce projet, du moins, à court terme.

La réouverture de la ligne de chemin de fer est estimée à 80.000.000 €, et les travaux d’aménagement du RAVeL dans une configuration de cohabitation avec une ligne ferroviaire s’établiraient a minima à 15.500.000 € HTVA.

" Vu ces éléments et le fait que la réouverture de cette ligne ferroviaire n’est pas inscrite dans le Plan pluriannuel d’Investissements 2023-2032 d’Infrabel, l’Administration préconise donc aujourd’hui d’aménager le RAVeL sur l’assise du pré-RAVeL existant, sachant que cette infrastructure sera amortie si les moyens budgétaires permettent de reconstruire une ligne ferroviaire d’ici 20 à 30 ans ", a répondu le Ministre Henry.

" Nous payons aujourd’hui les choix du passé des années 90, où des gouvernements successifs sans vision pour le rail ont décidé de supprimer la ligne, et ont ensuite acté le démantèlement des voies. En tant qu’écologiste, je ne peux que regretter ces choix du passé. Nous devons à présent bâtir les meilleurs projets de mobilité possibles sur ce lourd héritage. Dans le court et moyen terme, la solution réaliste, qui bénéficiera directement au citoyen c’est de réaliser ce RAVeL dans un budget raisonnable", a réagi le Député Jean-Philippe Florent.

La planification prévue actuellement pour l’aménagement du RAVeL de la Ligne 163 est la suivante (en année d’adjudication et d’engagement budgétaire).

-2023 : entre Libramont et Wideumont ;

-2024 : entre Sibret, Villeroux et Bastogne, ainsi que le tronçon de la Ligne vicinale 618 entre Villeroux et Assenois pour finaliser le RAVeL entre Bastogne et Martelange, composante de l’EuroVelo 5 ;

-2025 : entre Wideumont, Sibret ;

-2026 : liaison à la Place communale de Libramont.

L’estimation du montant des travaux est de 3.850.000 euros HTVA, hors réfection de la maçonnerie des ponts.