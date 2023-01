Liga : Valence et Gennaro Gattuso se séparent d’un commun accord

"Il est clair que je suis responsable", a déclaré Gattuso dimanche après une défaite (1-0) contre Valladolid, concurrent direct dans la course au maintien.

Le club est pourtant arrivé en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, ne s’inclinant qu’aux tirs au but face au Real Madrid le 11 janvier à Ryad, en Arabie saoudite.

"Je crois que l’on est sur le bon chemin", avait alors commenté Gattuso. "On doit continuer là-dessus, nous sommes une équipe jeune, qui a de la qualité, qui a la bonne mentalité, et on l’a prouvé sur le terrain. On a perdu, mais on doit continuer sur cette voie."

Il n’aura pas la possibilité de persévérer.

"Le club tient à remercier l’entraîneur pour son engagement et son travail au cours de ces mois à la tête de l’équipe première et lui souhaite bonne chance pour son avenir", ajoute Valence, qui précise que l’intérim a été confié à Salvatore 'Voro' Gonzalez.

Il aura la lourde charge de préparer le déplacement sur la pelouse du Real Madrid jeudi en match en retard de la 17e journée.