Liga : Un missile d'Asensio offre la victoire au Real face à Grenade, Hazard joue 25 minutes

Le Real s’est imposé, sans briller, face à Grenade (1-0). Une victoire qui permet aux Madrilènes de rester leaders de la Liga avec 6 points d’avance sur Séville, son plus proche poursuivant.

Le Real devait se reprendre après son élimination en Coupe du Roi et son partage face à Elche. Carlo Ancelotti, privé de Benzema (blessé) et de Vinicius (suspendu), se prive d’Eden Hazard, qui use à nouveau son short sur le banc madrilène.