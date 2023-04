Liga – Triplé historique pour Karim Benzema, le Real se ressaisit contre Almeria malgré le but de Largie Ramazani

Grâce à ce succès plein, le Real revient provisoirement à huit points du FC Barcelone, qui reçoit le Betis Séville en soirée (21h00) au Camp Nou.

Et avec ce coup du chapeau, Benzema a également fondu sur son grand rival Robert Lewandowski dans la lutte pour le trophée Pichichi du meilleur buteur de Liga qu’il avait raflé la saison dernière.

Avant le match des Blaugranas, le Français (17 buts en championnat) n’est plus qu’à une longueur du Polonais (18 buts). Au retour du Mondial, "Lewy", qui traverse actuellement une période de sécheresse inhabituelle face aux cages, en comptait douze, et le "Nueve" cinq.

L’ancien Lyonnais aurait même pu marquer un quadruplé, mais le pénalty qu’il a provoqué a été annulé dans un second temps par l’arbitre après visionnage vidéo, pour un croche-patte préalable du Français sur son défenseur. Ce nouveau match plein confirme l’excellente forme de l’ancien international français. En ce mois d’avril, Benzema a claqué trois triplés : à Valladolid le 2, au Camp Nou le 5, puis au Bernabéu ce 29 avril.

Dans son sillage, le Real a aussi retrouvé des couleurs. Corrigée 4-2 sur le terrain du promu Gérone (à cause notamment d’un triplé de Taty Castellanos) en l’absence de Thibaut Courtois et de son capitaine Karim Benzema, la "Maison blanche" s’est ressaisie sur sa pelouse, une semaine avant sa finale de Coupe du Roi contre Osasuna (le 6 mai à Séville) et dix jours avant sa demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City (le 9 mai au Bernabéu).