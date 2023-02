Liga : suivez Majorque - Real Madrid... Eden Hazard blessé (Direct commenté 14H)

La vingtième journée de Liga, le championnat d'Espagne de football, se déroule ce week-end, de vendredi à lundi.

Dimanche, dès 14H00, le Real Madrid se déplace sur la visite de Majorque, dixième de la compétition espagnole. Côté madrilène, les hommes coachés par Carlo Ancelotti chassent le FC Barcelone et occupent la deuxième position avec cinq unités de retard sur les Barcelonais (50 points contre 45). Thibaut Courtois défendra plus que vraisemblablement sa cage tandis qu'Eden Hazard a été annoncé blessé samedi. Il n'a plus joué en championnat depuis le 11 septembre dernier... face à Majorque justement.

Qui va gagner ce dimanche ? Réponse, en direct commenté, dès 14H00 sur notre site.