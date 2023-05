Liga : Sans Hazard, le Real s’impose à Séville grâce à un beau doublé de Rodrygo

Dans un match sans réel enjeu pour lui, le Real s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Séville pour le compte de la 37e journée de Liga grâce à deux beaux buts de Rodrygo.

Sans son roi Benzema et son prince Vinicius, le Real Madrid s’en est remis à leur héritier Rodrygo pour remporter un match qui n’avait que peu d’intérêt sportif pour lui. Grâce à un superbe coup franc (27e) et un solo magnifique en seconde période (69e), l’ailier brésilien a porté son équipe à la victoire dans une rencontre qui n’était pourtant pas bien engagée.

En effet, Rafa Mir avait été le premier à inscrire son nom au marquoir après seulement trois minutes de jeu, profitant d’une frappe déviée par Militao pour ajuster parfaitement Courtois. Séville aurait également pu reprendre l’avantage après avoir vu le Real revenir au score mais la tentative de Lamela est venue heurter le poteau (35e). Peu spectaculaire, la rencontre aura aussi été marquée par l’exclusion d’Acuna (83e) pour un tacle dangereux sur Ceballos.

Côté belge, Eden Hazard a, de nouveau, rongé son frein sur le banc toute la rencontre malgré toutes les absences côté merengue puisque Mariano et Asensio étaient également indisponibles pour la rencontre.

Au classement, le Real profite de cette victoire pour reprendre quatre points d’avance sur l’Atlético dans la course à la deuxième place alors que Séville reste dixième et peut sans doute dire adieu à un ticket européen via le championnat. Le club andalou aura tout de même une deuxième opportunité, en or, avec la finale de l’Europa League ce mercredi face à la Roma. Une finale qui pourrait offrir un nouveau trophée européen pour Séville mais également un accès direct à la prochaine Ligue des champions.