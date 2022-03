Liga, Real Madrid - Real Sociedad : Courtois titulaire, Eden Hazard réserviste (LIVE commenté 21H)

C’est jour de choc en Espagne ce samedi entre le Real Madrid, leader du championnat, et la Real Sociedad, l’un des candidats sérieux à la Ligue des champions.

Plutôt en forme, le Real Madrid manque encore de marge en Liga pour pouvoir se relâcher et va donc essayer d’enchaîner une troisième victoire de rang en championnat. Malheureusement, le club espagnol devra notamment se passer de Toni Kroos et David Alaba. À quatre jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face au PSG, il faudra voir si Carlo Ancelotti fera tourner son effectif pour le rendez-vous européen de mercredi prochain.

Malheureusement pour les Belges, une titularisation d’Eden Hazard serait une surprise.

En face, la Real Sociedad est également victime de plusieurs blessures dont celles de Rafinha et d’Adnan Januzaj. Avec seulement deux points de retard sur la deuxième place occupée par le Real Betis, le club basque fait partie d’un groupe de cinq clubs qui devraient se disputer les deux derniers tickets pour la Ligue des champions derrière le Real et Séville avec le Betis, Barcelone, l’Atletico et Villarreal. Un grand résultat au Bernabeu montrerait les ambitions du club dans cette course indécise.