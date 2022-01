Liga : Real Madrid – Elche, Hazard va-t-il continuer sur sa lancée de la Coupe ? (Direct commenté à 16h15)

Le Real Madrid termine son gros mois de janvier avec la réception d’Elche. De quoi terminer ce premier mois de l’année avec une 6e victoire de suite toute compétition confondue ? S’il a marqué en Coupe du Roi, Eden Hazard devrait une nouvelle fois s’asseoir sur le banc au profit de Vinicius.

On prend les mêmes et on recommence. Victorieux en 1/8e de Coupe du Roi ce jeudi avec un but d’Eden Hazard à Elche, le Real Madrid reçoit le même adversaire, mais cette fois en championnat. Avec une victoire à la clé ?

Car le Real Madrid continue de balayer tout sur son chemin. Défaits le 2 janvier, les hommes de Carlo Ancelotti ont aligné cinq victoires de suite et tenteront la passe de six. Pour cela, l’entraîneur madrilène pourra compter sur un gros noyau.

La question que tout le monde se pose : Est-ce qu’Eden Hazard sera titulaire ou pourra-t-il continuer à gratter du temps de jeu afin de continuer à se montrer ? Si Vinicius devrait lui être préféré, Hazard a marqué un but précieux en coupe et pourra donner une aide précieuse à son coach qui voit le retour en forme du Belge avec bonheur à un peu plus de trois semaines du 1/8e de finale de Ligue des Champions.

Il faudra aussi que toute l’équipe se montre sous un meilleur jour face à un adversaire qui lui a tenu tête en Coupe. Réponse sous le coup de 16h15