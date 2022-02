Liga, Real Madrid – Alavés : les Merengue doivent se reprendre (LIVE commenté 21H)

Le Real Madrid accueille la modeste équipe d’Alavés ce samedi soir à l’occasion de la 25e journée de la Liga, le championnat espagnol. Ce match est à suivre en direct commenté dès 21 heures.

Le premier contre le 18e : a priori, la rencontre s’annonce déséquilibrée. Mais quand on y regarde de plus près, cette confrontation a tout d’un piège pour le Real qui connaît un mois de février pour le moins difficile. Lors de leurs cinq derniers matches, les Madrilènes ne se sont imposés qu’à une seule reprise pour 2 partages et 2 défaites, dont la dernière en date face au PSG en Champions League.

Insipides, les Merengue doivent rapidement se reprendre afin d’éviter une mauvaise surprise en fin de saison. Si le Barça (4e avec 39 points) et l’Atlético (5e avec 39 points également) sont déjà loin du Real (54 points) au classement, le FC Séville (50 points) se rapproche dangereusement du leader.

Pour cette rencontre, le Real pourra à nouveau compter sur Thibaut Courtois, peut-être le meilleur gardien du monde en ce moment, alors qu’Eden Hazard devrait débuter sur le banc.