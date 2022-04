Liga : Pedri, le facteur X de la remontée du Barça ?

Si Le Barça n’était pas très fringant en début de saison, il le doit en partie à son coach de l’époque, Ronald Koeman, mais aussi à un noyau qui comptait énormément d’absents pour blessure.

Pedri en 2020-2021, c’est un total de 4927 minutes de jeu

Parmi ceux-ci, Pedri. En cause, une saison 2020-2021 gigantesque en termes de temps de jeu où Pedri avait claqué trois buts et trois assists en Liga. Le milieu de terrain avait enchaîné 52 matches avec le Barça pour 3526 minutes de jeu. Ajoutons à ça six matches aux championnats d’Europe des moins de 20 ans pour un total de 629 minutes de jeu, les éliminatoires de la Coupe du monde avec 185 minutes de jeu en trois rencontres, les six matches des Jeux olympiques avec 559 minutes et enfin 28 minutes lors d’un amical avec l’Espagne face au Portugal. Soit un total ahurissant de 4927 minutes de jeu.

Un total qui n'a pas permis à Pedri de se reposer et qui a vu son corps lui jouer des tours. Cette saison, le milieu de terrain a loupé 31 matches, dont une grande partie à cause d’une blessure aux ischios.

Mais fini les petits bobos. Le digne successeur d'Andres Iniesta est de retour et il compte bel et bien marquer de son empreinte le monde du football. Pour le plus grand bonheur des supporters du FC Barcelone, avec qui il est en contrat jusqu'à 2026, mais aussi de tous les amateurs du ballon rond. Et ça tombe bien, il y a une Coupe du monde cette année.