Liga : Pedri, heureux d’être au FC Barcelone, explique comment il a été refoulé par le Real Madrid

Depuis qu’il est de retour dans le noyau du FC Barcelone, Pedri illumine son équipe de son talent. Un talent qui aurait cependant pu atterrir au Real Madrid.

La réussite du FC Barcelone passe certainement par le retour de Xavi et par un mercato rondement mené par les dirigeants. Mais le retour de l’équipe Blaugrana à son meilleur niveau peut aussi être imputé au retour de son joyau Pedri.

Blessé toute la première partie de saison, le milieu de terrain de 19 ans enfile les minutes et les prestations XXL avec le Barça. Formé à Las Palmas, Pedri est arrivé au FC Barcelone en 2019. Pourtant, il aurait pu rejoindre un autre club.

Dans des propos relayés par Marca, Pedri a expliqué qu’il aurait pu évoluer sous le maillot du Real Madrid. Mais les Merengues n’en ont pas voulu : "Je suis allé là-bas et dès les premiers jours, je n’ai pas pu m’entraîner parce qu’il y avait de la neige partout sur les terrains. Je me suis entraîné pendant trois jours. On m’a mis avec l’équipe B pour m’entraîner, mais au final, ils m’ont dit que je n’avais pas le niveau pour rester et qu’ils allaient continuer à m’observer.", a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : "Je suis où je voulais être. Au début, tu n’aimes pas quand tu te fais refouler, mais ça te sert ensuite de motivation pour te dire que s’ils n’ont pas voulu de toi, alors tu dois travailler pour que quelque chose arrive. Je ne me souviens plus qui m’a refoulé, mais si je le rencontrais aujourd’hui, je lui dirais que je m’éclate à Barcelone."

Pedri s’éclate tellement qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec une clause libératoire fixée à un milliard d’euros.