Liga : Le Real Madrid va "louer" son stade et espère empocher 400 millions d’euros par an

Le Real Madrid a conclu un accord, s’étalant sur 25 ans avec la société américaine Legends, concernant l’exploitation du stade Santiago-Bernabeu. Une opération lucrative, qui devrait rapporter au club merengue environ 400 millions d’euros par an, selon le quotidien espagnol Voz Populi.

L’entreprise spécialisée dans la commercialisation des sites sportifs a fait des estimations. "Legends" table sur des revenus de 400 millions à 440 millions d'euros par an. Ces rentrées d'argent se feront grâce au développement de différentes activités, dans dans et autort du stade, allant des concerts aux ventes des boutiques, bars, etc.

Cet accord rapporterait 20% des bénéfices du stade à Legends, selon Voz Populi.