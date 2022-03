Liga : le FC Barcelone l'emporte sur le fil à Elche grâce à Depay, buteur sur penalty

Le FC Barcelone a dominé Elche 2-1 sur le fil dimanche lors de la 27e journée de Liga et monte provisoirement sur le podium devant le Betis Séville, qui reçoit l'Atlético Madrid en soirée.

Les Catalans ont encaissé un but de Fidel juste avant la pause (44e) sur une frappe croisée du gauche consécutive à une passe en retrait ratée de Pedri, mais ont égalisé grâce à un but opportuniste de Ferran Torres (61e) et ont pris les devants à la 84e sur un pénalty transformé par Memphis Depay après une main d'Antonio Barragan dans la surface, dans une fin de match électrique.