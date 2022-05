Liga : Jordi Alba propulse le Barça vers la Ligue des champions

Destination Ligue des champions ! Grâce à un pétard de dernière seconde signé Jordi Alba, le FC Barcelone a arraché la victoire 2-1 sur le terrain du Betis Séville samedi pour la 35e journée de Liga, et a ainsi validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Le jeune prodige Ansu Fati a ouvert la marque dès son entrée en jeu à la 76e, puis Marc Bartra, l’ancien joueur du Barça, a égalisé en reprenant de la tête un coup franc de Nabil Fekir trois minutes plus tard (79e). Mais le vétéran Jordi Alba, d’une reprise surpuissante du gauche à la 90e+4, a offert les trois points et la qualification en C1 aux Catalans.

Grâce à ce succès, les Blaugranas, 2es avec 60 points, ne peuvent plus être rejoints pas le Betis, actuel 5e avec 58 points, alors qu’il ne reste plus que trois journées de championnat.

Le but d’Alba est venu bouleverser la partie, qui avait baissé de rythme après une entame endiablée. On a longtemps cru que le temps de bonheur du Barça allait se résumer aux trois minutes qui ont séparé le but d’Ansu Fati de l’égalisation de Marc Bartra.