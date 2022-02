Liga : Grâce à Courtois et Benzema, le Real Madrid s’impose au Rayo Vallecano

C’est sur un terrain du Rayo Vallecano en mauvais état que le Real Madrid se déplaçait dans le cadre de la 26e journée de Liga. Un match compliqué pour le Real qui s’est finalement imposé grâce à un but tardif de Karim Benzema. Si Thibaut Courtois était titulaire et a été l’homme du match, Eden Hazard a dû se contenter d’une place sur le banc.

Le Real, tourné vers l’offensive, démarre cette rencontre pied au plancher. Les hommes de Carlo Ancelotti poussent et tentent d’inscrire rapidement un but. Mais sur un terrain en mauvais état, c’est Thibaut Courtois qui se met en valeur une première fois à la 17e minute. Le gardien capte en deux temps une tête de Guardiola.

Si le Real monopolise le ballon, les occasions dangereuses sont peu nombreuses, hormis ce tir enroulé d’Asensio à la 24e. Si le Real pense enfin avoir fait le plus dur avec un but de Casemiro, le VAR intervient et l’annule pour une position de hors-jeu. C’est 0-0 à la mi-temps et le Real va devoir se montrer plus efficace s’il veut prendre les trois points.

Il reste 45 minutes pour débloquer le marquoir. Et c’est Vallecano qui va se procurer la première grosse occasion de cette deuxième mi-temps. A la 55e et sur un corner, Mario Suarez claque une tête puissante sous la barre mais Courtois se détend parfaitement.

Le pressing madrilène se veut plus intense, mais le temps s’écoule et le score ne change pas. De son côté, Eden Hazard assiste impuissant du banc à la prestation de son équipe.

Et alors que Madrid pousse, Courtois doit une nouvelle fois intervenir. Sur une double occasion, le portier belge sauve à nouveau son équipe.

Si Courtois sauve son équipe défensivement, Karim Benzema va finalement sauver le Real offensivement. À la 83e, l’attaquant français délivre son équipe et fait 0-1. Ce 19e but de la saison du français va suffire à obtenir la victoire et les trois points pour Madrid. A noter également la 11e clean sheet de Courtois qui aura marqué de son empreinte la rencontre.

Au classement général, le Real reste leader devant le FC Séville. Le Barça est 4e.