Liga : Espanyol – Real Madrid, la passe de trois pour Ancelotti et les siens? (direct commenté 22h)

Le Real Madrid se déplace à l’Espanyol de Barcelone ce dimanche dans le cadre de la 3e journée de Liga. Un match qui pourrait permettre aux hommes de Carlo Ancelotti de réussir un neuf sur neuf.

Le début de la saison du Real Madrid se passe plutôt bien. Auteur de deux victoires lors des deux premiers matches de championnat, Carlo Ancelotti et ses hommes voudront ce dimanche faire la passe de trois.

Et bonne nouvelle pour le coach italien, il pourra compter sur un élément offensif de plus. Rodrygo, absent lors des deux premiers matches de championnat fait son retour dans l’équipe.

Si ce retour fait les affaires d’Ancelotti, c’est un joueur de plus dans le secteur offensif qui rentre en ligne de compte pour du temps de jeu. A voir donc ce qu’Eden Hazard pourra grappiller face au voisin du Barça. S’il a loupé un penalty face au Celta Vigo, son entraîneur compte sur lui et Eden pourrait recevoir un peu plus de temps de jeu.