Enfin remis de ses pépins physiques, le 24 octobre 2021 aurait pu être le grand jour pour Hazard. Mais Carlo Ancelotti n’aura pas eu besoin de ses services pour battre l’éternel rival grâce à des buts de David Alaba et Lucas Vazquez.

Quelques mois plus tard, le 12 janvier de cette année, les deux formations se donnaient rendez-vous en Arabie saoudite pour la demi-finale de Supercoupe d’Espagne. Une nouvelle fois, le joueur de 31 ans reste toute la rencontre sur le banc et une nouvelle fois la Maison Blanche sort gagnante. Valverde, Benzema et Vinicius permettent au Real de se glisser en finale après les prolongations.

Ce dimanche, le Barça, en grande forme depuis le retour de Xavi, a réussi à renverser la tendance pour surclasser son grand rival. En l’absence de Benzema, le Diable aurait pu revendiquer quelques minutes mais le tacticien italien lui aura préféré Vazquez, Asensio, Mariano Diaz ou encore Camavinga.