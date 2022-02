Liga : En mode "vintage", un Barça affamé ne fait qu’une bouchée de Valence (VIDEO)

Entre ces deux buts d’Aubameyang, Luuk De Jong avait mis le Barça sur du velours en concrétisant un somptueux mouvement collectif blaugrana en mode "vintage" lors duquel les hommes de Xavi Hernandez ont accumulé les passes avant d’attaquer au bon moment. Un but collectif "à l’ancienne" qui a permis aux Catalans de filer vers un succès confortable.

Le but de Soler (pour Valence, 53e) et la patate surpuissante de Pedri (63) n’ont finalement servi qu’à donner au score son allure définitive. 1-4 score final et une belle victoire pour le Barça qui revient à un petit point du Betis, 3e.