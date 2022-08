Liga : En 26 minutes de jeu face à la Sociedad, Ansu Fati laisse sa carte de visite

Ansu Fati a livré une performance de haut vol face à la Real Sociedad ce dimanche en Liga avec le FC Barcelone. L’attaquant a permis à son équipe de s’imposer 4-1 et a un pied dans les trois derniers buts Blaugrana. De bon augure pour la suite si les soucis de blessures sont derrière lui.

Xavi l’a bien compris, il faut être prudent avec Ansu Fati et y aller petit à petit. Car le joueur reste sur deux saisons très compliquées au niveau des blessures. Son retour se fait donc progressivement. L’attaquant avait pu regoutter au terrain le 1er mai lors de la 34e journée de Liga.

S’il a pu prendre encore quelques minutes en fin de saison, Xavi a également décidé d’y aller mollo avec son joueur depuis la reprise. Fati a pu jouer 30 minutes lors du match nul face au Rayo Vallecano.

Mais c’est surtout ce dimanche que l’Espagnol s’est rappelé au bon souvenir de ses supporters. Alors que le score entre le Barça et la Real Sociedad affiche un partout, Xavi décide de faire des changements. Exit Ferran Torres et Alex Balde, place à Ansu Fati et Raphinha. Si le second n’a pas fait bouger sa ligne de statistiques, le premier a été dans tous les bons coups et permis au Barça de l’emporter.

Ansu Fati a tout d’abord délivré un assist à Dembélé moins de deux minutes après sa montée au jeu. L’attaquant a ensuite adressé un autre caviar deux minutes plus tard à Lewandowski avant que le Polonais ne lui rende la pareille et offre le premier but de la saison au jeune joueur.

Avec un tel niveau et si Fati arrive à enchaîner, c’est Xavi et tout le Barça qui pourra à nouveau profiter de sa pépite. Et amener encore plus de concurrence sur le front de l’attaque Blaugrana.

Avec cette victoire, le FC Barcelone compte quatre point sur six et est actuellement 5e au général.