Liga : Carrasco offre la victoire à l'Atletico face au Real (VIDEO)

Le Real Madrid, déjà champion d’Espagne, s’est logiquement incliné ce dimanche soir face à son voisin de l’Atletico, dans le cadre de la 35e journée de championnat. Le but victorieux des Colchoneros a été marqué sur penalty par Yannick Carrasco.

Dans cette partie à sens unique, l’Atletico prend rapidement le match en main. Yannick Carrasco est à deux doigts d’ouvrir le score après 9 minutes. Le tir puissant du Diable Rouge frôle le montant de Lunin, la doublure de Thibaut Courtois, qui suit la rencontre depuis le banc. Le portier belge souffle après quelques semaines intenses.

A la 38e minute, Vallejo pousse Cunha dans le grand rectangle. C’est penalty pour les Colchoneros. Carrasco s’élance et trompe Lunin, c’est 1-0.

Le scenario est identique est seconde période. Le Real ne semble pas en mesure de bousculer son rival madrilène. Lunin sort le grand jeu devant Griezemann à la 63e. La plus grosse occasion de la seconde période, est pour Yannick Carrasco. Le Belge lancé en profondeur, se présente seul face à Lunin. Il choisit le premier poteau et trouve le montant. Le Real met la pression sur le but d’Oblak en fin de partie. Mais le score ne changera plus. Diego Simeone gagne son duel face à Carlo Ancelotti.

L’Atletico n’avait plus gagné en Liga contre le Real depuis février 2016 (0-1). Au classement l’Atletico conforte sa 4e place, avec 6 points d’avance sur le Real Betis, 5e.