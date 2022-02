Liga : bousculé, le Real Madrid s’impose finalement 3-0 face à Alavès

Le Real Madrid recevait Alavès pour la 25e journée de Liga et se devait de se reprendre après sa défaite face au PSG en Ligue des Champions et après un 8/15 en championnat. Et la rencontre n’a pas été de tout repos pour les hommes d’Ancelotti. La délivrance est venue des pieds d’Asensio avant que Vinicius et Benzema ne scellent le score à 3-0. Eden Hazard est monté en fin de rencontre.

C’est un Real Madrid dominateur sur la possession de balle, mais peu dangereux qui commence cette rencontre. Les hommes de Carlo Ancelotti n’arrivent pas à alerter le portier d’Alavès.

Du coup, les visiteurs tentent leur chance et se procurent les plus belles possibilités dans ces 45 premières minutes. Jason (4e et 26e), mais surtout Rioja (37e) butent sur un excellent Courtois à nouveau.

Vinicius et Asensio, préféré à Hazard qui est sur le banc, ont du mal à se montrer dans cette rencontre et Karim Benzema se sent bien seul sur le front de l’attaque. C’est 0-0 à la mi-temps et Madrid va devoir montrer un tout autre visage s’il veut empocher les trois points.