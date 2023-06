Liga : Benzema parti, le Real part désormais à la conquête d’une nouvelle étoile offensive

À la recherche d’une figure de proue pour remplacer Benzema, le Real n’a évidemment pas oublié Kylian Mbappé, cible de longue date. Mais la venue du Français cet été semble tout de même improbable. Le PSG l’ayant érigé au centre de son projet, il ne souhaitera certainement pas s’en débarrasser. Marca a d’ailleurs annoncé que l’intention serait de le faire signer dans un an, sans indemnité de transfert.

Une autre piste intéressante serait celle menant à Harry Kane. À un an de la fin de son contrat, le buteur anglais souhaiterait quitter Tottenham pour gagner des titres et serait aussi suivi par Manchester United et le Bayern. Du côté de la direction, on privilégierait un départ vers l’étranger pour ne pas renforcer un concurrent direct. Par le passé, Daniel Levy, le président des Spurs, a déjà prouvé son obstination. Les Red Devils pourraient donc faire face à un mur. De son côté, Kane sait aussi qu’il reste en lice pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League. Il faudra donc voir ce qu’il préfère, en sachant que les trains qui s’offrent à lui cet été ne repasseront peut-être plus l’an prochain.

Un autre nom a circulé ces derniers jours : celui de Romelu Lukaku. Selon Sky, le Diable rouge pourrait être proposé en fin de mercato en prêt. Toutefois, le Real ne voudra certainement pas attendre aussi longtemps alors que Chelsea pourrait plutôt décider de lui faire confiance sous Mauricio Pochettino. Roberto Firmino, libre depuis son départ de Liverpool, est une piste à suivre mais il ne représente pas le serial buteur dont le Real a besoin. Même chose pour Joselu alors que l’Espanyol descend mais ce n’est pas le nom brillant espéré par les fans.

D’autres pistes, très chères, sont avancées comme Victor Osimhen ou Lautaro Martinez mais cela ne ressemble qu’à un lointain rêve pour l’instant. Une chose est sûre : les rumeurs vont redémarrer en tous sens.