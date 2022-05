Liga : 25 minutes jouées et des stats qui le confirment, Eden Hazard est de retour

Débarrassé de sa plaque à la jambe, Eden Hazard a pu regoutter à la joie du terrain. Entré à 25 minutes de la fin du match, le capitaine des Diables Rouges en a profité pour soigner sa ligne de stats.

Le Real Madrid s’est contenté du partage lors de la 37e et avant dernière journée de Liga (1-1). Une rencontre qui ne restera pas dans les annales du football, mais qui aura tout de même marqué le retour d’Eden Hazard. Sans plaque à la cheville, il a dû attendre 85 jours pour à nouveau fouler la pelouse. Eden a pu jouer un peu plus de 30 minutes si on compte le temps additionnel. Et il a montré de bonnes choses.

Le Belge a touché 28 fois le ballon, distribué 19 passes et s’est permis de réussir cinq dribbles sur six. Il a également remporté cinq duels sur sept. Avec deux fautes gagnées également, on peut dire qu’il est de retour.

Le Real Madrid joue son dernier match de championnat ce dimanche prochain contre le Betis Seville puis il affrontera Liverpool en finale de la Ligue des Champions le samedi 28 mai. Deux occasions pour Eden de s’illustrer encore un peu avant de jouer la Ligue des Nations avec les Diables Rouges.