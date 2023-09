Lifting en vue pour la profession d’avocat : quels changements et pour quand ?

Nous avons contacté une bonne dizaine d’avocats (ex) stagiaires afin d’avoir leur ressenti sur cette modification de leur formation. Tous et toutes confirment que la formule actuelle ne marche pas. Mais la nouvelle mouture n’est pas non plus sans risque à en entendre certains…

"C’est une bonne idée car cela évitera de devoir quitter son cabinet en plein milieu de la journée pour aller assister aux cours. Surtout que dans certains arrondissements judiciaires, c’était parfois organisé le week-end, après une semaine déjà assez éprouvante en soi. Cependant, il faudra vraiment veiller aux aspects pratiques car on ne pourra plus appliquer instantanément la matière enseignée. Je trouve cela assez dommage. Il est donc vital que cette formation ne soit pas trop longue. L’idéal serait de ne pas dépasser 3 ou 4 mois, confie Violaine Velle, avocate collaboratrice au barreau de Namur.

Pour Louise Fievet, jeune avocate :

La vie universitaire ne prépare en rien au monde du barreau. Le contrecoup peut parfois être très violent.

"Sur le principe, je suis pour. Cela évitera aux futurs stagiaires d’avoir toujours le cul entre 2 chaises. Mais attention au coût et à la longueur", explique un autre avocat, préférant rester anonyme.

"Les cours CAPA sont beaucoup trop théoriques. Et leur organisation n’est pas simple. Je me souviens avoir dû étudier pour mes examens après mes heures de travail. C’était tout sauf idéal. Certains maîtres de stage octroient une semaine de congé mais c’est loin d’être une réalité globale. Par contre, cette réforme m’inquiète sur l’aspect financier. Nous serons donc confrontés à une période sans rémunération. Cela ne sera pas évident pour tout le monde", détaille Julian De Paep, avocat en 3e année de stage au barreau de Bruxelles.

La question de la rémunération est en effet assez délicate dans le milieu. Beaucoup de jeunes avocats et avocates sont très mal payés malgré une surcharge manifeste de travail. C’est pourquoi "des recherches seront menées sur les possibilités d’améliorer et rendre plus cohérente la rémunération des avocats stagiaires tout au long de la période de stage, en mettant l’accent sur la rémunération de ceux qui ont entamé la troisième année de stage", glisse le cabinet Van Quickenborne.