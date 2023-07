"Lift Stories" : Viktor Tsoï et Mikhaïl Gorbatchev l’éveil d’une jeunesse rock en URSS

Moscou 1990 : cela fait maintenant cinq ans que Mikhaïl Gorbatchev est au pouvoir. Le changement est lancé et l’empire soviétique tremble sur ses fondements. Alors que la guerre terrestre fait rage en Afghanistan et que la conquête spatiale oppose les USA à l’URSS, une nouvelle scène rock émerge à Leningrad. Viktor Tsoi et son groupe Kino incarnent les espoirs d’une jeune génération branchée qui aspire aux changements et à plus de liberté. Découvrez l’histoire croisée de ces deux icônes dans Lift Stories aux côtés de Philippe Briot et Sophie Brems.

Le 10 mars 1985, quelques heures après le décès de Konstantin Tchernenko, Mikhaïl Gorbatchev est élu à la tête du secrétariat général du parti communiste. L’homme politique supprime la censure et favorise la parole d’en bas et la liberté d’expression. Des mesures qui ont un impact plus que favorable sur la popularité d’un jeune musicien, Viktor Tsoï. Né en 1962, le jeune homme écrit des textes sur les problèmes de la jeunesse dans des mélodies de musiques alternatives influencée par le rock britannique.

En 1990, alors que Gorbatchev reçoit le prix Nobel de la paix, Viktor Tsoï se produit à Moscou pour le premier grand concert de rock de l’URSS. Mais ce que ses fans ignorent, c’est que ce sera également son dernier. Décédé à l’âge de 28 ans, Viktor Tsoï a incarné tous les espoirs de la génération Pérestroïka.

Mais alors, Mikhaïl Gorbatchev et Viktor Tsoï, deux hommes qui deviendront des icônes, ont-ils pu se rencontrer dans un ascenseur lors de ce concert à Moscou ?

