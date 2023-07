"Lift Stories" : le podcast de La Première à la croisée des grands évènements historiques et musicaux

Cet été, rejoignez Sophie Brems et Philippe Briot dans un tout nouveau podcast le temps d’un voyage à bord de leur ascenseur spatiotemporel.

Diffusé tous les jours dans la matinale de La Première, "Lift Stories" vous embarque pour 10 épisodes à la croisée de grands évènements historiques. Hemingway a-t-il rencontré Xavier Cugat ? Joséphine Baker a-t-elle croisé Martin Luther King ? Redécouvrez ces moments uniques entre Histoire et musique à l’écoute de La Première et en replay sur Auvio.

Ce lundi 24 juillet, Sophie Brems et Philippe Briot partent en direction de Kinshasa. Le 30 octobre 1974, le monde assiste au "Rumble in the Jungle". Le choc des titans entre Mohamed Ali et George Foreman. Mais quelques semaines plus tôt, dans le même stade se déroulait le festival "Zaire 74". Durant 3 jours et 3 nuits, la ville a dansé et vibré sur le son des concerts. Un en particulier, celui de la légende de la Funk, James Brown. Deux personnalités mythiques dans la même ville, à la même période. Mais alors James Brown et Mohammed Ali se seraient-ils rencontrés en prenant l’ascenseur ? Découvrez-le ce lundi 24 juillet dans la matinale de La Première.