"Lift Stories" : Ernest Hemingway, un auteur bercé par le mambo à Cuba ?

En 1933, La Havane séduit Ernest Hemingway. L’écrivain y passera trente ans de sa vie tout en conservant le lien avec la Floride. Ce va-et-vient entre Cuba et les Etats-Unis, Xavier Cugat le connaît aussi. D’origine espagnole, le musicien vécu à La Havane avant d’émigrer aux USA. Découvrez l’histoire croisée de ces deux icônes dans Lift Stories aux côtés de Philippe Briot et Sophie Brems.

En 1933, Ernest Hemingway connaît déjà bien la ville de La Havane. À 34 ans, le célèbre écrivain décide d’élire domicile dans un hôtel en plein centre de la ville. C’est là, dans la chambre 511 qu’il rédigera et publiera ses œuvres à succès telles que "Pour qui sonne le glas", "Les Neiges du Kilimandjaro" ou encore "Les Vertes Collines d’Afrique".

La même année, c’est la rumba qui domine à Cuba. Groupes et grands orchestres se produisent dans les bars et les hôtels de la ville. Il faudra toutefois attendre la fin des années 30 pour voir se développer le Mambo, mélange entre jazz et rumba dont Xavier Cugat est le roi. Le musicien vit à Cuba depuis l’âge de ses quatre ans. Tout comme Hemingway, il voyagera énormément et fera des allers-retours vers les USA.

Mais alors, ces deux amoureux de la Havane, de ses habitants et de sa culture ont-ils pu se croiser dans un ascenseur ?

► "Lift Stories" vous embarque pour 10 épisodes à la croisée de grands évènements historiques. Hemingway a-t-il rencontré Xavier Cugat ? Joséphine Baker a-t-elle croisé Martin Luther King ? Redécouvrez ces moments uniques entre Histoire et musique à l’écoute de Matin Première et en replay sur Auvio.