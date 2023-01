"Life Itself", un film choral sur des questions existentielles par le créateur de "This is us"

Le film de Dan Fogelman, le créateur de la série à succès This is us, raconte les conséquences d'un événement dramatique sur deux générations de familles. Life Itself est à découvrir le jeudi 2 février à 20h40 sur La Trois, et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Amoureux depuis l'université, Will et Abby, deux jeunes New-Yorkais, se marient. Alors qu'ils s'apprêtent à devenir parents, leur trajectoire se mêle à d'autres destins. Ceux de Dylan, jeune femme perturbée qui tente d'apaiser sa souffrance, d'Irwin, qui élève sa petite-fille dans un monde dangereux, de M. Saccione, riche propriétaire terrien espagnol, et de son intendant Javier, entouré de sa femme Isabelle et de leur fils Rodrigo.

Divisé en quatre chapitres de longueurs inégales, Seule la vie explore les conséquences d’un accident de la route sur deux générations de deux familles distinctes, dont l’une est victime, l’autre simple témoin. Cet événement traumatique sera à la source de souffrances, d’abord, mais aussi, par un hasard un peu forcé, de bonheur. Cette fresque de destins croisés où se mêlent les grands bouleversements de la vie, est dans la lignée de la série à succès de Dan Fogelman, This Is Us.

L'idée de base part du constat qu'un fait raconté n'est jamais fiable, puisque soumis au point de vue du narrateur. Lorsque ce dernier transmet l'information, il n'en donne donc qu'une version détournée... Le film parle d'amour, de famille, de santé, de générations, de maladie, de mort et pose toutes les questions existentielles - pourquoi naît-on, pourquoi vit-on ? Pourquoi meurt-on ? - en nous donnant quelques pistes. Le tout traité avec humour et tendresse, avec des acteurs convaincants et sincères, une écriture ciselée, des mises en abîme et un final tout à fait inattendu !