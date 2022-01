Life Cover : une maman crée une pochette qui contient toutes les informations essentielles sur votre santé

L’objectif est donc bien double : permettre aux personnes fragilisées d’être au mieux prises en charge, mais aussi faciliter le travail des secouristes. Avant de se lancer dans cette aventure, Véronique a d’ailleurs été à la rencontre de ces professionnels pendant plusieurs mois. " Je n’ai reçu que des retours positifs et enthousiastes. Les secouristes m’ont expliqué qu’à leur arrivée sur place, ils ont généralement très peu d’informations. On m’a donné un exemple : si une personne diabétique fait une crise, elle agit comme si elle était en manque de drogues. Avoir l’information permet donc d’agir adéquatement et rapidement. "

Le défi de Véronique reste aujourd’hui de communiquer un maximum et de faire connaitre sa pochette auprès du grand public, des centres spécialisés ou encore des zones de secours. " Cela est très compliqué avec la situation sanitaire. Par exemple, il est très difficile d’obtenir des rendez-vous dans les casernes de pompier pour présenter le modèle fini. "

Loin de se décourager, Véronique compte aussi sortir un deuxième modèle plus petit pour les enfants ou pour les sportifs (randonneurs, traileurs, vttistes, skieurs...) d'ici la mi-février. " Aujourd’hui, je suis fière de ce projet. En tant que maman, cette pochette me rassure, me réconforte. Si demain, je pouvais voir en rue un groupe d’enfants avec cette pochette, ça serait une vraie réussite ! "

Vous pouvez trouver cette pochette dans quelques pharmacies bruxelloises, mais principalement sur le site internet de Live Cover.