Lieve Van Mechelen, coach des Belgian Falcons : "La finale olympique n’est pas impossible"

Les Belgian Falcons, l’équipe de relais masculin du 4x100 m d’athlétisme, ont rencontré la presse jeudi et évoqué à cette occasion leurs objectifs en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024. "Une finale olympique n’est pas impossible", a déclaré à cette occasion la coach nationale Lieve Van Mechelen.

Le projet des Belgian Falcons a vu le jour l’an dernier. Il s’est traduit immédiatement par une 6e place en finale des championnats d’Europre de Munich. En 2023, les Falcons visent les championnats du monde de Budapest (19-27 août) où seules les seize meilleures nations seront au départ. "Il est possible que nous nous qualifions pour les Mondiaux, mais soyons francs : ce sera très difficile", a reconnu Van Mechelen.

En 2024, aux JO, ce seront non plus seize mais trente-deux équipes de 4x100 m qui fouleront le tartan du Stade de France. "Là-bas, nous ne voulons pas seulement être présents, mais aussi performants", a souligné Lieve Van Mechelen. "Le Top 16 est le minimum absolu là-bas, mais même une finale olympique n’est pas impossible. La plupart du temps un 38.50 est nécessaire et nous avons couru en 38.73 l’année dernière."

Les places pour les JO de Paris seront attribuées à l’occasion des Relais Mondiaux qui seront organisés aux Bahamas au printemps 2024. "Et donc ce sera notre prochain grand objectif." Van Mechelen a son idée pour faire progresser son relais dans les années à venir. "Nous ne sommes certainement pas plus forts que les autres pays, nous devons donc être plus intelligents", explique-t-elle. "Il y a encore du temps à gagner avec nos passages (de témoin), mais le niveau individuel doit aussi continuer à s’élever. S’entraîner davantage ensemble permet d’élever le niveau de tous les membres de l’équipe. En outre, avec l’équipe actuelle, nous pouvons continuer jusqu’aux JO de Los Angeles en 2028, car à part Robin Vanderbemden, tout le monde aura encore moins de 30 ans à ce moment-là."