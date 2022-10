Lieu de culture incontournable, l’histoire du Chelsea Hotel à New York racontée par BJ Scott

Construit en 1883 et situé sise 222 West 23rd Street entre la Septième et la Huitième Avenue, le Chelsea Hotel, lieu mythique de la vie artistique new-yorkaise, a bâti sa réputation sur les longs séjours qu’y effectuèrent de nombreux résidents : musiciens, cinéastes, acteurs, peintres ou encore écrivains. Le bâtiment est classé monument historique de la ville de New York depuis 1966 et figure au registre national des lieux historiques depuis 1977.

À ses débuts, le bâtiment faisait partie d’une initiative visant à loger des artistes et des familles de la classe moyenne supérieure dans des appartements urbains. En 1903, le bâtiment a été acheté par un groupe de partenaires et transformé en hôtel. C’est ainsi que l’Hotel Chelsea va devenir un lieu incontournable de la vie artistique New-Yorkaise. Lorsque Stanley Bard prend la place de directeur de l’hôtel en 1955, succédant à son père directeur dès 1939, l’hôtel devient célèbre pour accueillir des artistes gratuitement, parfois pendant plusieurs années.

''Le personnage le plus aimé – et le plus énigmatique – qui ait jamais honoré les couloirs du Chelsea est, bien sûr, notre illustre propriétaire, Stanley Bard", écrit Ed Hamilton, un locataire, dans "Legends of the Chelsea Hotel". Parmi ses nombreuses qualités attachantes, Stanley possède une incapacité congénitale à admettre que quelque chose de mal s’est produit dans l’hôtel. Stanley Bard, un Robin des Bois des auberges qui a nourri des écrivains et des artistes talentueux et toléré des mauvais payeurs en tant que directeur et copropriétaire du Chelsea Hotel à Manhattan pendant plus de 40 ans, est décédé mardi à Boca Raton, en Floride. Il avait 82 ans, laissant un héritage de fantômes.