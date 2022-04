Liège : Une stèle commémorative pour les victimes du génocide au Rwanda

Lors de la cérémonie, une œuvre originale a aussi été inaugurée sur la façade de l’Athénée Léonie de Waha. Intitulée "Femme Debout", l’œuvre a été réalisée par l’artiste Bruce Clarke. A travers le monde, son travail visuel fort veut marquer les lieux de massacres et ancrer l’histoire de ce crime dans la conscience collective. L’idée est simple et puissante : il s’agit de peindre des hommes, des femmes et des enfants, debout et dignes, sur l’extérieur des lieux de mémoire au Rwanda et ailleurs dans le monde.

Rwandha, un projet pédagogique

L’artiste participe au travail mémoriel que réalisent aussi les élèves de l’athénée Léonie de Waha à travers le projet Rwandha. Au sein de l’école, 300 étudiants de 5e et 3e année ont entamé ce travail original et artistique avec la volonté de rendre hommage aux victimes du dernier génocide du 20e siècle et d’aborder l’Afrique dans l’enseignement à travers le Rwanda, ancienne colonie belge. Le but : intéresser plus de jeunes à la lutte contre le négationnisme du génocide et ne jamais oublier les victimes.