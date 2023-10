Liège : une sculpture de Mady Andrien inaugurée dans le parc de la Boverie

Une sculpture de Mady Andrien, l’artiste liégeoise, a été inaugurée dans le parc de la Boverie, au pied de la passerelle "La Belle liégeoise". C’est une œuvre qu’elle offre à la ville.

Une sculpture pleine d’amour

Nous avons rencontré Mady Andrien. Elle nous a parlé de sa sculpture. "C’est un thème qui concerne tout le monde, d’ailleurs son titre, c’est "Je t’aime" explique-t-elle. "Vous avez un homme qui soulève sa femme, son amour en tout cas, avec beaucoup de passion. Elle, elle a beaucoup d’élan. C’est une sculpture pleine d’amour."

Elle a trouvé sa place

Le lieu n’a pas été choisi par hasard, car la condition en offrant ce cadeau était que l’artiste aime l’endroit où elle serait installée. "La Boverie, c’est quand même un lieu fantastique, habité par l’art, avec beaucoup de monde, beaucoup de gens, c’est un bel espace. La sculpture a donc trouvé sa place, et ce n’est que du plaisir parce que je me rends compte que j’ai déjà beaucoup de retours de gens qui s’arrêtent et viennent me trouver pour me féliciter. C’est vrai que ça fait plaisir."