Liège : une rénovation et des logements pour l’église Saint Jean l’Evangéliste (Place Neujean)

C’est une bonne nouvelle pour le patrimoine liégeois : la Région Wallonne, via la ministre Valérie De Bue vient de débloquer une belle somme, 2,3 millions d’euros, pour la restauration du cloître de l’Église SaintJean l’Évangéliste à Liège. L’édifice est situé sur la Place Xavier Neujean, à deux pas du bâtiment exceptionnel de la Cité Miroir.

Des logements publics

Ce monument classé accueillera des logements publics. Le cloître qui date du 16e siècle, et les deux ailes du bâtiment seront rénovés et affectés en une quinzaine de logements, d’une à quatre chambres, avec des accès pour personnes à mobilité réduite.

La cour du cloître et les galeries seront également réaménagées, en un espace préservant la qualité architecturale et la sérénité des lieux, accessibles au public (avec des bancs et des arbres). Les façades et toitures de l’aile nord du cloître seront aussi restaurées.

Un quartier riche en patrimoine architectural

Voilà un beau projet qui côtoiera d’autres bâtiments de qualité, de l’Opéra à la Cité Miroir, en passant par les très contemporains Cinémas Sauvenière, dans un quartier voué à une extension du piétonnier liégeois.

A noter que l’Eglise Saint-Jean l’Evangéliste fait partie du circuit des collégiales de la cité ardente et fait l’objet d’une importante campagne de restauration globale. En juin dernier, le gouvernement de Wallonie

avait octroyé un subside de près de 2.700.000 euros pour la restauration de la tour et de ses deux tourelles. Une troisième phase, à savoir la restauration de l’Eglise, est actuellement à l’étude.