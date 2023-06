Liège : une nouvelle passerelle cyclo piétonne bientôt au-dessus du canal de l’Ourthe

Liège va bientôt disposer d’une nouvelle passerelle. Ce ne sera pas une passerelle aussi impressionnante que celles sur la Meuse mais elle aura son utilité pour les piétons et cyclistes.

Cette petite passerelle reliera le quai Wauters au Quai Gloesener en passant au-dessus du canal de l’Ourthe.

C’est RESA, le distributeur de gaz et d’électricité qui va créer cette passerelle.

Au départ l’opérateur cherchait une solution pour faire passer des câbles d’un côté à l’autre de ce canal et finalement, RESA a décidé de faire d' une pierre deux coups et de réaliser cette passerelle cyclo piétonne.

Un investissement de 650.000 euros.