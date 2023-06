Liège : une maison de repos transformée en décor de film avec Didier Bourdon

Une maison de repos liégeoise devenue le décor d’une coproduction franco-belge. Une scène inhabituelle qui anime un peu la vie des résidents, ravis de découvrir l’envers du décor d’un tournage de cinéma. En effet, l’acteur Didier Bourdon est actuellement en tournage en Belgique et, avec son équipe de plus de 80 personnes, a déposé ses valises pendant 3 jours dans cet établissement liégeois.

Malgré les quelques aménagements, le fonctionnement de la maison de repos n’est pas vraiment impacté. "C’est une fameuse organisation mais on sait gérer. Il y a des endroits de passage qui vont devoir se faire à une certaine heure, mais on a trouvé comment ne pas perturber la vie des résidents", se réjouit Cécile Foguenne, directrice de la maison de repos et de soins "Paradis du Bouhay".

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si cet endroit a été choisi comme lieu de tournage puisque les grands-parents du directeur de production du film, Nicolas George, ont eux-mêmes été résidents de cette maison de repos. Ce lieu pouvant être modulé tant en maison de repos qu’en hôpital, il correspondait exactement aux désirs de la production. "De plus, tourner en région liégeoise, c’est un peu moins cher qu’à Bruxelles ou à Paris", nous confie-t-il.

Le film s’axe sur un réveillon de Noël où la maire d’une petite ville fort occupée par son travail. Son mari, joué par Didier Bourdon, tente de tout faire pour que sa famille passe le réveillon ensemble malgré les occupations et caprices de chaque membre de la famille.

Le tournage du film "Noël au balcon" se terminera vendredi et pourrait déjà être disponible sur le grand écran chez nous à la fin de cette année.