Liège : une fresque dédiée à la Croix-Rouge et qui purifie l’air

Une fresque de 150 mètres carrés dédiée à la Croix-Rouge a été inaugurée au croisement de la rue Grétry et du quai du Longdoz à Liège. Elle sera visible jusqu’au 30 janvier.

Cette fresque met à l’honneur la solidarité. Elle a été réalisée avec une peinture qui active le processus de purification de l’air. Elle est signée par l’artiste urbain Denis Meyers. Elle est le fruit d’un partenariat entre ce dernier et la société Mediafield qui réalise notamment des fresques culturelles et commerciales et qui a souhaité offrir la première création de 2022 à la Croix-Rouge. Mathieu France, responsable de la société, explique : "On a une politique chez Mediafield de soutenir à la fois la culture et les initiatives citoyennes. Il s’est trouvé qu’on a des bonnes relations avec Denis Meyers. Il travaille de manière régulière pour la Croix-Rouge et on adore son travail parce qu’on a déjà travaillé, nous aussi, une fois avec Denis Meyers. Donc il y avait un beau partenariat à faire là avec Denis.".

Cette fresque a donc été réalisée avec une peinture particulière. "Il y a une réaction chimique entre l’air, la lumière et la peinture et cette réaction crée une couche d’oxyde négatif à la surface de la fresque murale.", détaille Mathieu France, "Cet oxyde négatif, de manière permanente, va décomposer les nitrates pollués, tels que les échappements de voitures, en nitrates neutres. Donc ça décompose de manière constante l’air pollué, comme des arbres en fait. Les 150 mètres carrés de la fresque ont le même effet purificateur au niveau des nitrates pollués et des sulfates pollués que 150 arbres."