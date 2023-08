Liège: une ferme en plein centre-ville pour familiariser les enfants à la nature, aux animaux et au monde agricole.

C’est dans le quartier Sainte-Walburge, au 48 Vieille voie de Tongres, que se situe ce paradis vert au milieu du béton grisâtre. La Ferme des Enfants est un projet imaginé en 1987 et fondé en 1988. Elle organise des activités scolaires et extrascolaires afin d’éduquer les enfants sur la vie à la ferme, une alimentation saine, la nature et la protection de l’environnement.



Durant l’été, l’équipe d’animation organise des stages sur différents thèmes : découvertes d’insectes, constructions diverses, récolte du potager et cuisine.



Tout ça, dans un cadre idyllique : des animaux de la ferme mais aussi sauvages entourés par "le site" qui comprend une mare, un verger, un potager, des serres et un arboretum de 25.000 m2 qui fournit une zone de découverte et de jeux aux enfants. La superficie de cette zone de pâturage est un peu trop petite pour les animaux présents mais parfaite pour les enfants.