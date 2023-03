Liège : une conférence sur les traces de Georges Simenon à l’occasion de ses 120 ans

L’année 2023 marque les 120 ans de la naissance de Georges Simenon, le romancier de langue française le plus vendu, traduit et adapté du vingtième siècle. Sa ville natale, Liège, lui rend hommage du 8 au 11 mars avec un festival. Olivier Barrot nous emmène sur les traces de Simenon, l’écrivain voyageur, lors d’une Grande Conférence le 10 mars.

Passionné par l’œuvre de Simenon, Olivier Barrot décrit les 200 romans de l’auteur belge comme une "variation autour d’un même thème, la solitude et l’abandon." Il ajoute aussi qu’ils abordent "des sujets assez graves même si ces livres ont des aspects de romans policiers. […] Il y a aussi une partie de son œuvre qu’il appelait lui-même des 'romans durs' et qui paraissent magnifiques parce que ce sont des destinées tronquées, des gens malheureux dont il parle avec une humanité, une bienveillance et une compréhension absolument sans égale."

Pour Olivier Barrot, l’auteur belge le plus reconnu à l’étranger touche la perfection avec son "style simple, compréhensible par tous dès la première lecture, et un climat que personne n’a su retranscrire comme lui."

Avec 200 romans et environ 1000 nouvelles, Georges Simenon était un romancier très prolifique. Selon Olivier Barrot, il doit cela à sa "curiosité et à son envie du monde".

Il était aussi le porte-parole d’une humanité souffrante. "Les grands romans de Simenon, ce sont toujours des histoires de gens qui sont mal dans leur peau, qui ont peut-être réussi matériellement mais qui psychologiquement sont à côté de la plaque."

Le journaliste français conclu sur l’aspect intemporel de l’auteur, qui pour lui reste actuel grâce à son humanisme et sa compassion qui ne périment pas.