Liège: une cinquantaine de réfugiés ukrainiens rapatriés à bord du car du Standard

Une cinquantaine de réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre viennent d'être rapatriés à Liège. Et c'est à bord du car des joueurs du Standard qu'ils ont effectué les 21 heures de trajet depuis la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.

L’initiative en revient à des bénévoles liégeois, parmi lesquels Félix Derison, un directeur d'école à la retraite: "Nous avons contacté la direction du Standard, et en 24 heures, nous avions une réponse positive" explique Félix Derison. "C'est un car qui a tout le confort bien évidemment, et vous savez, pour des personnes qui sortent de l'enfer, c'était inespéré. Elles ont pu se reposer, on les a ravitaillées évidemment et on a vu au fur et à mesure du trajet le stress s'évacuer quand même un petit peu."

Parmi ces réfugiés, surtout des femmes avec leurs enfants ainsi que des personnes âgées: "Il y avait des personnes de six mois à 88 ans, principalement des familles, des mamans seules avec des enfants qui échappent à l'enfer. Toutes ces personnes ont été soit accueillies dans des familles contrôlées par la ville, soit par des personnes que eux-mêmes ont trouvé et dans lesquels on peut avoir toute confiance" conclut le directeur à la retraite.