Liège : une arche sonore et ludique pour les enfants malades à la clinique du MontLégia

Circuit de course, danse, jeux de chiffres… A Liège, la clinique CHC du MontLégia vient d’inaugurer une arche sonore ludique destinée aux jeunes patients. Installée en extérieur, sur une grande terrasse du service pédiatrique, la nouvelle aire de jeux s’adresse à la soixantaine d’enfants hospitalisés parfois pour plusieurs mois. Le but : humaniser leur séjour quel que soit leur âge ou leur santé en leur permettant de jouer et de se dépenser à l’extérieur. L’inauguration a eu lieu samedi en présence du diable rouge Jan Vertonghen. C’est sa fondation qui finançait ce jeu installé après Anvers, pour la première fois en Wallonie.

Sous l’arche haute de plus de 4 mètres, Frédéric Pierart, pédiatre au MontLégia explique le mode d’emploi : "L’enfant choisit un jeu ou une activité grâce à un bouton-poussoir. Il y a des caméras qui repèrent les mouvements qu’il y a en dessous et qui guident les mouvements, donnant des missions de saut, de placement, de danse…"

Je pense que ça va bien nous occuper

Sur la terrasse, Almir, 16 ans, hospitalisé depuis 3 semaines explique que "quand il y a des week-ends et des jours fériés, cela nous arrive de sortir sur la terrasse. Il n’y a pas grand-chose à faire mais maintenant, je pense que ça va bien nous occuper. On vit ensemble, on mange ensemble. Des fois, ça nous arrive aussi de faire un peu entre guillemets 'les fous' et donc s’amuser avec ça va nous aider à faire passer le temps."