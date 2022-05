Pas de grands amphis, mais des petits espaces adaptés aux travaux de groupes

Dans le nouveau bâtiment, on ne trouve par contre pas de grands amphithéâtres: "La volonté, sur le site, n'était pas d'ajouter des grands amphithéâtres, l'Université en dispose au centre-ville, et on en dispose sur le site de HEC aussi, mais l'objectif est vraiment de faire des petites classes, d'avoir des espaces de travail pour les travaux de groupes".

Un site ouvert

C'est aussi une université qui veut s'intégrer dans la ville: "On est en centre-ville et on l'assume" confirme le directeur. "Le site est ouvert, il n'est pas fermé pour les gens qui viennent s'y promener, nous utilisons les auditoires de l'opéra ou de l'aquarium et les étudiants vont traverser la ville, ce qui va, je l'espère aussi, donner une dynamique à la rue Saint-Gilles."