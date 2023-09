Liège : un sans-abri tué à coups de couteau à la Gare des Guillemins

Un homme a été tué à coups de couteau hier soir à la gare des Guillemins. La police de Liège a été appelée en urgence sur le parvis de la gare. Sur place, elle a découvert le corps sans vie d’un homme d’une 20aine d’années.

Selon le parquet, il s’agit d’une bagarre qui a mal tourné entre deux personnes sans abri. La victime a été poignardée à trois reprises, dans le dos, dans le bras et dans le torse. Un juge d’instruction et le labo sont descendus sur place. L’auteur des faits a pris la fuite et serait toujours activement recherché.