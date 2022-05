Liège : un nouvel îlot quartier de Sainte-Marguerite au service de sa population

Des logements qui se complètent avec d’autres services de proximité au sein de l’îlot: "ici, on a des services communaux, du CPAS et un certain nombre d’asbl proches des citoyens, une crèche de 42 lits et un tout nouvel aménagement des espaces publics, qui permet de relier le bas et le haut du quartier", précise Maggy Yerna, échevine en charge du développement économique et territorial.

Le projet rejoint ainsi la volonté de rendre le quartier à ses riverains: "on veut vraiment que ce soit un quartier où on travaille, on vit, on scolarise les enfants, où on trouve des services publics et où le soir, on peut se rassembler sur une petite place pour boire un verre entre amis."