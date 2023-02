Liège : un Master Plan pour réaménager les 12.000 m² du site de Don Bosco

"Le centre scolaire voudrait se relocaliser vers le haut de la cour intérieure, ce qui va libérer des locaux. Dans nos bâtiments, nous avons aussi une série d’associations ou de groupes comme les scouts ou des migrants accueillis par la plateforme citoyenne. Ces bâtiments sont vétustes. Il faut les rénover. C’est l’occasion de repenser tout un projet global qui intègre les activités existantes mais de façon plus collaborative avec de nouvelles activités qui vont faire leur apparition. On parle peut-être de logements comme du logement communautaire pour des familles ou des jeunes en difficulté. On a confié cette réflexion à la coopérative Biens Communaux qui travaille avec différentes études qui allient relevé architectural, énergétique et social du projet", explique Xavier Ernst, le président de l’asbl Oeuvres de Don Bosco Liège, propriétaire du site.

Le Master Plan est attendu pour l’automne. Il faudra ensuite élaborer la faisabilité financière et phaser le projet. L’échéance finale devrait être 2027.