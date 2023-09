Liège : un éducateur placé sous mandat d’arrêt pour attentat à la pudeur, détention et diffusion d’images pédopornographiques

A Liège, un éducateur qui travaillait à l’école communale du Sart Tilman est placé sous mandat d’arrêt et incarcéré. L’homme était jusqu’ici inconnu de la Justice. Il est inculpé pour attentat à la pudeur, détention et diffusion d’images pédopornographiques.

Catherine Collignon, porte-parole du Parquet de Liège, explique comment est née l’affaire : "Le Parquet a été averti par une personne qui habite en Angleterre, une Française d’origine, qui a été interpellée par la vision de certaines photos sur un compte Instagram de la personne qui a été mise sous mandat et qui likait des photos de jeunes filles dans des poses assez suggestives. Nous avons effectué toute une série de devoirs qui ont permis d’identifier le titulaire de ce compte Instagram. Une perquisition a ensuite été ordonnée à son domicile, avec l’arrestation de ce dernier. On a saisi toute une série de GSM, d’appareils photos, d’ordinateurs, mais on a découvert aussi des photos pédopornographiques."

Pour l’instant, il n’y a pas de faits reprochés qui se seraient passés dans l’école : "L’enquête permettra peut-être de le déterminer, mais non, nous n’avons pas de plainte, ni de parents, ni d’enfants, qui permettraient d’établir que l’intéressé a commis des faits lors de l’exercice de son travail" conclut Catherine Collignon.