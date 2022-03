Liège : un budget sous Oxygène avant un plan de gestion en juin

Pas facile l’exercice budgétaire dans le contexte actuel, c’est sans doute ce que se disent toutes les villes et communes.

Comme ailleurs, les finances liégeoises subissent de plein fouet les augmentations du coût de l’énergie (une dépense doublée et qui devrait encore enfler), les 4 indexations salariales et les suites de la crise sanitaire. A cela, il faut ajouter les répercussions des inondations et du piratage informatique dont a été victime la ville. Et puis il y a cette fameuse cotisation de responsabilisation pour les pensions du personnel soit 48 millions et demi d’euros.

Malgré cela, la ville présentera, au conseil communal, ces lundi et mardi un budget en équilibre et qui tourne autour des 613 millions d’euros avec une augmentation de 13% de la dotation à la zone de police (pour payer notamment l’indexation des salaires) et une hausse en 2 ans de 25% du transfert vers le CPAS.