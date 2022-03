Liège : un budget 2022 à l'équilibre après de gros efforts consentis

Le budget 2022 pour la Ville de Liège sera à l'équilibre, au prix d'efforts dans les dépenses, ont présenté samedi le bourgmestre de la Cité ardente Willy Demeyer (PS) et la première échevine Christine Defraigne (MR). Tous deux ont souligné un contexte financier "extrêmement difficile pour les pouvoirs locaux".

Aux charges des pensions pour les trois entités (Ville-CPAS-Police) et de la dette, sont en effet venues s'ajouter les conséquences de la crise sanitaire, des inondations, la hausse des prix de l'énergie, la triple indexation salariale et l'attaque informatique subie en l'été dernier. Le bourgmestre a néanmoins mis en évidence l'impact positif du "Plan Oxygène" adopté par le gouvernement wallon, qui "représente l'octroi d'un prêt de 394 millions d'euros sur cinq ans. Pour la première année, la tranche est équivalente à une recette de 78,8 millions d'euros. C'est un geste non négligeable car cela n'existait pas par le passé et cela permet une certaine prévisibilité pour les futures années".

Budget entier revu

Le collège communal a revu l'entièreté de son budget, voulant ramener l'équilibre à l'exercice propre mais également sur les exercices antérieurs. Les recettes atteignent 612,9 millions tandis que les dépenses sont à 612,8 millions.

Une augmentation des différentes dépenses est constatée pour chaque poste. Alors que les dépenses de personnel s'élèvent à 181,8 millions d'euros, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 30% pour atteindre 82 millions d'euros. "L'augmentation des coûts de l'énergie pèse puisque les prix sont multipliés par deux, soit une hausse de plus de 10 millions d'euros", souligne la Ville de Liège. Pour compenser, le Collège a notamment appliqué une diminution de 10% sur toutes les dépenses dites "compressibles".

Dans les dépenses de transfert, la dotation de la zone de police progresse de 13% et passe donc à 69,4 millions d'euros et celle du CPAS atteint 34,4 millions d'euros.

Au niveau du budget extraordinaire, 71,2 millions d'euros brut seront investis, dont 13 millions consacrés à l'enseignement communal, 5,5 millions à la mobilité, 7,2 millions à l'environnement et la propreté, 6,8 millions à l'équipement final des travaux de la Cité administrative et un million pour la poursuite du plan informatique.

Demande d'aides

Le bourgmestre et la première échevine ont également sollicité des aides de la Région et du Fédéral concernant la problématique du tram et des commerçants, des zones de secours ainsi que pour les pensions. Ils ont cependant montré leur optimisme. "Le budget est cohérent et responsable. Nous avons développé une réflexion afin d'optimiser l'administration, la synergie avec les partenaires privilégiés et les partenaires communaux."

À noter que l'aide apportée par le "Plan Oxygène" est conditionnée à l'adoption d'un Plan de gestion à réaliser pour le 30 juin prochain.

Le budget communal 2022 doit être présenté au conseil communal des 7 et 8 mars.