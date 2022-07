Liège: toxicomanie et prostitution de rue, les riverains du passage Bury réclament des mesures fortes

À deux pas du centre historique de Liège, entre la place Xavier Neujan et le boulevard de la Sauvenière, se situe le passage Bury. Cette petite ruelle à l’abri des regards, lieu de rendez-vous connu pour la toxicomanie et la prostitution, représente depuis plusieurs années une source de colère et d’inquiétude pour les riverains. Aujourd’hui, ils l’assurent : ils n’en peuvent plus. Ils réclament une réaction des autorités, pourtant promise depuis plus de sept ans.​​​​​​​​​​​​​​