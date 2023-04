Liège suspend toute relation avec Israël en solidarité avec le peuple palestinien

Réuni lundi soir, le conseil communal de Liège a voté une motion déposée par le PTB et visant à mettre fin à tous liens existant ou futurs entre la Ville de Liège et Israël tant que cet état ne respecte pas le droit international. En point de mire : les actions actuellement menées par le pouvoir israélien à l’encontre des Palestiniens.

Même si Liège n’entretenait jusque-là aucune relation avec Israël, cette décision a été saluée ce mardi par l’Association Belgo-⁠Palestinienne. Elle souligne qu’il s’agit d’une décision historique en Belgique par laquelle Liège s’inscrit dans le sillage de la Barcelone et plus récemment d’Oslo. Elle espère que cette décision liégeoise incitera d’autres municipalités en Belgique, en Europe et dans le monde " à veiller à ne pas aider ou assister un régime d’apartheid et d’autres graves violations du droit international, où que ce soit. "